Самые модные цвета маникюра и способы декорирования ногтей в 2024 году Алёна ЮрьеваГлядя на ногтевые тренды 2024 года, мы видим увлекательную палитру, которая обещает новые возможности для творчества и самовыражения.
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