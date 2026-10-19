© Toby Melville/ReutersУже пятый самолет подал аварийный сигнал во время полета с начала суток. Речь идет о борте американской авиакомпании Amazon Air, который находится в небе над Тихим океаном, сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.
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