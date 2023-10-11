Президент Колумбии сравнил главу Минобороны Израиля с нацистами

Аудрюс

"Еврей МОЖЕТ быть нацистом, ибо нацизм есть идеология?" Какая, разница кто ты по национальности? Неприятие другой нации и есть нацизм! Но я хотел о другом... Сегодня, на мой взгляд, Израиль схожь с Россией в одном! Мы воюем с НАТО, чтобы быть, НАТО против России, чтобы иметь! Израиль тоже воюет, чтобы быть, а почти весь арабский мир, что бы уничтожить Израиль! Теперь про создание арабского государства... Вот я думаю, а у границ России, нужно нам враждебное государство Украина? Наверное так-же и Израиль не допустит создание откровенно враждебного Израилю палестинского государства.. В составе Израиля, возможно, а позволить создать по соседству откровенно антисемитское государство... Думаю, что Израиль ни когда этого не допустит.! Как недопустит и Россия создания русофобской Украины!