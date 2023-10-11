Йоав Галлант «Я приказал установить полную блокаду сектора Газа. Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива» Заявление министра обороны Израиля Йоава Галланта, который назвал Палестинцев - «человекоподобными животными», схоже с высказываниями нацистов в отношении евреев.
Президент Колумбии сравнил главу Минобороны Израиля с нацистами
Комментарии
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Аудрюс
"Еврей МОЖЕТ быть нацистом, ибо нацизм есть идеология?" Какая, разница кто ты по национальности? Неприятие другой нации и есть нацизм! Но я хотел о другом... Сегодня, на мой взгляд, Израиль схожь с Россией в одном! Мы воюем с НАТО, чтобы быть, НАТО против России, чтобы иметь! Израиль тоже воюет, чтобы быть, а почти весь арабский мир, что бы уничтожить Израиль! Теперь про создание арабского государства... Вот я думаю, а у границ России, нужно нам враждебное государство Украина? Наверное так-же и Израиль не допустит создание откровенно враждебного Израилю палестинского государства.. В составе Израиля, возможно, а позволить создать по соседству откровенно антисемитское государство... Думаю, что Израиль ни когда этого не допустит.! Как недопустит и Россия создания русофобской Украины!
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3 час.
АА
Афонин Андрей
Идиот не Президент Колумбии, а тот, кто считает его идиотом!
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3 час.
Алексей Тан
Иудаизм... и есть НАЦИЗМ!... достаточно ознакомится с культурой евреев, их КУЛЬТовой книгой ТАЛМУД... О высших и низших, кто должен Править и на кого должны работать ГОИ... и обманывать не еврея (гоя) это не грех... убить гоя... это так же не грех... ЭТО и есть еврейская КУЛЬТУРА.
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2 час.
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