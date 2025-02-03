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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новая статья: Обзор HONOR X9c: самый живучий смартфон современности HONOR первой ст...

Новая статья: Обзор HONOR X9c: самый живучий смартфон современности HONOR первой ст...

Новая статья: Обзор HONOR X9c: самый живучий смартфон современностиHONOR первой стала использовать в своих смартфонах кремнийуглеродные аккумуляторы — поначалу они просто позволяли делать корпус смартфона тоньше без падения (точнее, даже с увеличением) емкости.

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