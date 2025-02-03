Новая статья: Обзор HONOR X9c: самый живучий смартфон современности HONOR первой ст...

Новая статья: Обзор HONOR X9c: самый живучий смартфон современностиHONOR первой стала использовать в своих смартфонах кремнийуглеродные аккумуляторы — поначалу они просто позволяли делать корпус смартфона тоньше без падения (точнее, даже с увеличением) емкости.