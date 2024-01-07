Последнее желание Вахтанга Кикабидзе показало "кто есть ху"

Великий артист это обязательно и великая личность. Хороший актер Кикабидзе, хороший певец, но не более. А вот как мыслитель и как человек ... уж дюже мелковат.

Да у Бубы была давно трепанация черепа,отсюда и беды в его голове,ну и старость-она не радость!!

вл

валерий лисицын

Буба был довольно злобным и вредным мужиком, не очень уживчивым , кто то ему не угодил в России он и перенёс своё брюзжание на всю нашу страну. Ну и чего добился? Помер Максим и хрен с ним , его почти забыли. Если бы не фильм уже бы никто не вспомнил.