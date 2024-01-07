Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 121 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ed Red
    Остальные уже в доле с дядями с должностямиИнсайдер: Вся тад...
  • Михаил Еграшин
    Гы. Свалка-то не стихийная. И машины у площадки вряд ли поставить можно. Может у мусорной компании деньги на вывоз, п...В одном из районо...
  • Vladimir Godunov
    Она самая оборзевшая, просто другие притихли.Инсайдер: Вся тад...

Последнее желание Вахтанга Кикабидзе показало "кто есть ху"

Последнее желание Вахтанга Кикабидзе показало "кто есть ху"

Беседуя о том, как переменились люди, в том числе весьма известные, в последние годы, мы вместе с экспертом вспомнили и о последнем желании актёра Вахтанга Кикабидзе, так и не пришедшего в себя от "яда" грузинской и украинской пропаганды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АС
Александр Сысоев
Великий артист это обязательно и великая личность. Хороший актер Кикабидзе, хороший певец, но не более. А вот как мыслитель и как человек ... уж дюже мелковат.
Ответить
15 час.
Zoia Goldshtab
Да у Бубы была давно трепанация черепа,отсюда и беды в его голове,ну и старость-она не радость!!
Ответить
13 час.
вл
валерий лисицын
Буба был довольно злобным и вредным мужиком, не очень уживчивым , кто то ему не угодил в России он и перенёс своё брюзжание на всю нашу страну. Ну и чего добился? Помер Максим и хрен с ним , его почти забыли. Если бы не фильм уже бы никто не вспомнил.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх