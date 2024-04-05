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Царьград прокомментировал присутствие звезд эстрады на «бале сатаны» Taboo

Царьград прокомментировал присутствие звезд эстрады на «бале сатаны» Taboo

Политический обозреватель Царьграда Андрей Перла прокомментировал закрытую премьеру шоу Taboo в театре-кабаре Crave, на которой присутствовали Филипп Киркоров, Сергей Бурунов, Агата Муцениеце и другие звёзды российской эстрады.

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