Царьград прокомментировал присутствие звезд эстрады на «бале сатаны» Taboo

Политический обозреватель Царьграда Андрей Перла прокомментировал закрытую премьеру шоу Taboo в театре-кабаре Crave, на которой присутствовали Филипп Киркоров, Сергей Бурунов, Агата Муцениеце и другие звёзды российской эстрады.
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