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«Противник воюет на хорошем уровне»: Россия готовится штурмовать Запорожье

«Противник воюет на хорошем уровне»: Россия готовится штурмовать Запорожье

ВС РФ формируют плацдарм для последующего наступления на Запорожье. Украинскому командованию не удается изобрести способ противодействия российскому наступлению, поскольку российские войска активно продавливают фланги ВСУ, продвигаясь в районе важного логистического узла Великая Новоселка, заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

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