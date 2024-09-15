Создатели TDU: Solar Crown готовят обновление с более 300 исправлениями и вскоре отв...

Создатели TDU: Solar Crown готовят обновление с более 300 исправлениями и вскоре ответят на запросы об офлайн-режимеПосле официальной премьеры Test Drive Unlimited: Solar Crown игровые серверы по-прежнему еле-еле работают, а низкий рейтинг в Steam продолжает неумолимо падать.