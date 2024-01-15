Тайна генерала: Гипотеза Хазина - главная информационная бомба недели

Экономист, специалист по теории власти Михаил Хазин предложил, скажем так, пофантазировать в эфире "Первого русского" и объяснил, почему генерал Остин сначала неожиданно пропал, а затем также неожиданно воскрес.
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