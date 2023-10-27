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Всплыла сенсационная правда о Пескове. Михалков сделал громкое заявление

Всплыла сенсационная правда о Пескове. Михалков сделал громкое заявление

Борщ Многие, без сомнений, знают о том, что в России стали просачиваться те, кого с можно назвать "испуганными патриотами" - такое оригинальное прозвище им дал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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Комментарии
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Natalija Osminina
На данный момент времени есть единая Финансовая система, созданная в 1944 году- Бреттон-Вудская. и служить другой невозможно))) И когда на смену придет другая система, она будет совершенно иной, ошибки прежней в ней не повторят. И если кто-то и будет служить деньгам (не все же работают из патриотизма или альтруизма), то деньгам СВОЕЙ страны, а не  ЧУЖОЙ, как сейчас все служат дяде Сэму.
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21 час.
вд
валерий двойнишников
Натаха, я тебя простил. Я согласен, что гравитационная аномалия притягивает тысячи галактик, включая и нашу. Вопрос! ? А как же &quot;паролистный&quot; Космос?
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21 час.
mm
maiop maiop
&quot;В ходе короткого разговора с директором Людмилой Юрьевной стало ясно, что певица Ани Лорак никакой помощи детскому дому не оказывала, и, на самом деле, они впервые слышат об этом. В то же время, Григорий Лепс, на самом деле, оказывал помощь, включая подарок в виде телевизора для детей.&quot;   Это же Надо было так Раскошелится! Даже ЦЕЛЫЙ телевизор &quot;бросил&quot; с Барского плеча!  А  Почему таких Лгунов всё ещё мы видим на экранах ТВ? Где Патриотизм ЗА РОДИНУ ???
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2 час.

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