Всплыла сенсационная правда о Пескове. Михалков сделал громкое заявление

Natalija Osminina На данный момент времени есть единая Финансовая система, созданная в 1944 году- Бреттон-Вудская. и служить другой невозможно))) И когда на смену придет другая система, она будет совершенно иной, ошибки прежней в ней не повторят. И если кто-то и будет служить деньгам (не все же работают из патриотизма или альтруизма), то деньгам СВОЕЙ страны, а не ЧУЖОЙ, как сейчас все служат дяде Сэму.

вд валерий двойнишников Натаха, я тебя простил. Я согласен, что гравитационная аномалия притягивает тысячи галактик, включая и нашу. Вопрос! ? А как же "паролистный" Космос?