Россиянам назвали самый вредный вид алкоголя

Гастроэнтеролог Евгения Мельникова назвала пиво самым вредным для здоровья алкогольным напитком. Специалист подчеркнула ошибочность распространенного мнения о пиве как о легком алкогольном напитке из-за низкого содержания в нем спирта по сравнению, например, с водкой, .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии