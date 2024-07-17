Россиянам назвали самый вредный вид алкоголя

Гастроэнтеролог Евгения Мельникова назвала пиво самым вредным для здоровья алкогольным напитком. Специалист подчеркнула ошибочность распространенного мнения о пиве как о легком алкогольном напитке из-за низкого содержания в нем спирта по сравнению, например, с водкой, .