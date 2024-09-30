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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Двалишвили не верит, что Умару дважды предлагали бой с ним: «Теперь ты не только неуважительный, но и лжец. Покажи фанатам контракт и даты»

«Умар, теперь ты не только неуважительный, но и лжец. Если UFC предлагали тебе драться со мной два раза, то покажи фанатам контракт и даты.

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