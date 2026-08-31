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Рынок акций РФ вырос на фоне сильных финотчетов и дорогой нефти

Рынок акций РФ вырос на фоне сильных финотчетов и дорогой нефти

За минуту торгов индексы Мосбиржи и РТС выросли на 1,1%, нефть Brent превысила 90 долларов за баррель.

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