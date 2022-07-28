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В Роспотребнадзоре оценили необходимость возвращения ограничений из-за COVID-19

В Роспотребнадзоре оценили необходимость возвращения ограничений из-за COVID-19

Лучшие новости — В РПН заявили об отсутствии необходимости возвращать федеральные ковидные ограничения Несмотря на фиксируемый рост заболеваемости COVID-19, в России нет необходимости возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне.

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