Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 772 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ОЛЕГ ОЛЕГ
    В США давно без клятвы не пугают к себеКогда нам действи...
  • ММ
    https://dzen.ru/a/XQBn_PbEugCv7A36 читай факты!Никогда и ни в чё...
  • Кошмар
    Похоже, ты самовлюблённый идиот, изучавший историю по госдеповским методичкам. То, что ты сказал, не соответствует ис...Никогда и ни в чё...

"Я буду говорить откровенно и в лицо": Лавров единственный не побоялся высказать все прямо дипломатам на конференции

"Я буду говорить откровенно и в лицо": Лавров единственный не побоялся высказать все прямо дипломатам на конференции

Удивительно разделился наш мир. В то время, как на Западе сейчас занимаются разжиганием очередных конфликтов путём поставок оружия и занесения больших денег террористическим режимам, на Востоке пытаются строить диалог и уговорить тот самый Запад пойти на мир, который сейчас так желает человечество.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх