"Я буду говорить откровенно и в лицо": Лавров единственный не побоялся высказать все прямо дипломатам на конференции

Удивительно разделился наш мир. В то время, как на Западе сейчас занимаются разжиганием очередных конфликтов путём поставок оружия и занесения больших денег террористическим режимам, на Востоке пытаются строить диалог и уговорить тот самый Запад пойти на мир, который сейчас так желает человечество.