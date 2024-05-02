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Игра по-крупному. Алтайский край и Республику Алтай снова решили объединить?

Игра по-крупному. Алтайский край и Республику Алтай снова решили объединить?

Спикер Совета Федерации Матвиенко решила, что регионов в России слишком много Новую попытку объединения Алтайского края и Республики Алтай в единый регион могут в ближайшем будущем предпринять федеральные власти.

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Комментарии
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Нина Попова
Давно пора объединять мелкие регионы, т.к. слишком много чиновников.
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