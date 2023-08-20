Как в реальности выглядит ипотечная кабала в России

Александр Иноземцев

"...Айтишник это не профессия , это нахлебники..." ================================== ИТ-специалисты нужны везде. __________ НАПРИМЕР, энергетика __________ Энергетический комплекс - центральная отрасль экономики, т.к. от нее напрямую зависит работа всех организаций, качество жизни населения. Можно выделить несколько особенно востребованных профессий сферы: - разработчики - создают программы для автоматизации процессов работы энергетических систем, ПО для работы с геоинформационными системами. Мобильные разработчики могут разрабатывать приложения для контроля и осмотра оборудования; - специалисты по Data Science - собирают и анализируют данные о системах возобновляемой энергии, разрабатывают алгоритмы, которые могут помочь снизить энергопотребление и повысить стабильность сети, предсказывают износ оборудования, чтобы уменьшить количество аварий. -------------------------------------------------- 😊 Хороши нахлебники 😄😂🤣