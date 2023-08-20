Откуда вообще пошёл миф про кабальную ипотеку на 30 лет? Это совсем не так работает. В США или Швеции, может быть, но не в России.
Как в реальности выглядит ипотечная кабала в России
Комментарии
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Александр Иноземцев
"...Айтишник это не профессия , это нахлебники..." ================================== ИТ-специалисты нужны везде. __________ НАПРИМЕР, энергетика __________ Энергетический комплекс - центральная отрасль экономики, т.к. от нее напрямую зависит работа всех организаций, качество жизни населения. Можно выделить несколько особенно востребованных профессий сферы: - разработчики - создают программы для автоматизации процессов работы энергетических систем, ПО для работы с геоинформационными системами. Мобильные разработчики могут разрабатывать приложения для контроля и осмотра оборудования; - специалисты по Data Science - собирают и анализируют данные о системах возобновляемой энергии, разрабатывают алгоритмы, которые могут помочь снизить энергопотребление и повысить стабильность сети, предсказывают износ оборудования, чтобы уменьшить количество аварий. -------------------------------------------------- 😊 Хороши нахлебники 😄😂🤣
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11 час.
ГМ
Георгий Михалев
Интересно где это у автора зарплата растет за инфляцией.
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10 час.
Лариса Голубицкая
Какая бредятина🤦♀️
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4 час.
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