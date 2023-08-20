Любопытно, однако

75 679 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ruslava Митькина
    Бастрыкин, ау, где ты со своими пацанами? Наведите уже порядок!!!!!!!!!!На каком основани...
  • юлия кравчинская
    Разобраться надо с местными властями: почему вообще детсадом руководит  гражданка Украины и почему она так уверенно с...На каком основани...
  • Федор Орлов
    Разобраться нужно, нельзя рубить с кондачка. Жизнь не такая простая штука.На каком основани...

Как в реальности выглядит ипотечная кабала в России

Как в реальности выглядит ипотечная кабала в России

Откуда вообще пошёл миф про кабальную ипотеку на 30 лет? Это совсем не так работает. В США или Швеции, может быть, но не в России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Иноземцев
&quot;...Айтишник это не профессия , это нахлебники...&quot; ================================== ИТ-специалисты нужны везде. __________ НАПРИМЕР, энергетика __________ Энергетический комплекс - центральная отрасль экономики, т.к. от нее напрямую зависит работа всех организаций, качество жизни населения. Можно выделить несколько особенно востребованных профессий сферы: - разработчики - создают программы для автоматизации процессов работы энергетических систем, ПО для работы с геоинформационными системами. Мобильные разработчики могут разрабатывать приложения для контроля и осмотра оборудования; - специалисты по Data Science - собирают и анализируют данные о системах возобновляемой энергии, разрабатывают алгоритмы, которые могут помочь снизить энергопотребление и повысить стабильность сети, предсказывают износ оборудования, чтобы уменьшить количество аварий. -------------------------------------------------- 😊 Хороши нахлебники 😄😂🤣
Ответить
11 час.
ГМ
Георгий Михалев
Интересно где это у автора зарплата растет за инфляцией.
Ответить
10 час.
Лариса Голубицкая
Какая бредятина🤦‍♀️
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх