Экипаж Су-34 нанес удар по ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
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