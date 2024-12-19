Экипаж Су-34 нанес удар по ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).