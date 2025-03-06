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Белый дом: Мы продолжим поставки оружия и разведданных Украине, когда сядем за стол переговоров с Россией(.)

Белый дом: Мы продолжим поставки оружия и разведданных Украине, когда сядем за стол переговоров с Россией(.)

США продолжат приостанавливать поставки оружия и обмен разведданными с Украиной до тех пор, пока не будет назначена дата мирных переговоров с Россией, заявил в среду советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Трамп &quot;разворошил&quot; европейское &quot;гнездо&quot; русофобов, прежде всего в Великобритании. Показал - США могут &quot;на раз&quot; прекратить поставки вооружения и боеприпасов, хотя в европейских странах НАТО уже есть на &quot;промежуточных складах&quot; - чтобы не тащить всё на Украину сразу опасаясь ударов ВС РФ. А теперь пусть решают кто в Европе будет &quot;ответственный&quot; - скоро в ФРГ новый канцлер Фридрих Мерц начнёт &quot;выступления&quot;, англичанам и французам надо это учитывать.
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10 час.
Людмила Лиханова
Обычные выверты евгеев...дал приказ-отозвал приказ. Трампу нельзя доверять . И это понимают ВСЕ. Но пользоваться тем, что сейчас есть возможность более-менее спокойно продолжить методично очищать 404 от фашистов-бандеровцев, от наемников и прочей мрази, нужно. Рано или поздно ВСЕ откроют свои притязания, но у нас есть четкие приоритеты и с помощью штатов или без нее мы от них не отказываемся ибо это - наш шанс надолго жить спокойно , не забывая о подлости наших врагов.
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8 час.
Людмила Лиханова
что за глупость? Путин ЧЁТКО обозначил наши задачи и приоритеты . Если они кому-то не нравятся, то СВО будет продолжаться до полной капитуляции 404-й. Если ВСЕ наши условия будут соблюдены то остатки 404-й пусть дербанят до тех пор пока идиоты на этой территории не придут к правильным действиям: референдум о вхождении в РФ.
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8 час.
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