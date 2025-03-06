Игорь Кузнецов Трамп "разворошил" европейское "гнездо" русофобов, прежде всего в Великобритании. Показал - США могут "на раз" прекратить поставки вооружения и боеприпасов, хотя в европейских странах НАТО уже есть на "промежуточных складах" - чтобы не тащить всё на Украину сразу опасаясь ударов ВС РФ. А теперь пусть решают кто в Европе будет "ответственный" - скоро в ФРГ новый канцлер Фридрих Мерц начнёт "выступления", англичанам и французам надо это учитывать.

Людмила Лиханова Обычные выверты евгеев...дал приказ-отозвал приказ. Трампу нельзя доверять . И это понимают ВСЕ. Но пользоваться тем, что сейчас есть возможность более-менее спокойно продолжить методично очищать 404 от фашистов-бандеровцев, от наемников и прочей мрази, нужно. Рано или поздно ВСЕ откроют свои притязания, но у нас есть четкие приоритеты и с помощью штатов или без нее мы от них не отказываемся ибо это - наш шанс надолго жить спокойно , не забывая о подлости наших врагов.