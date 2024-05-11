Похоже, что Россия готовится к понижению уровня дипотношений с Европой. И даже более того: к инициативному понижению.
Мария Захарова: а что вообще делают в России послы стран, не явившиеся на инаугурацию?
Комментарии
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ШКИПЕР
Все страны, чьи послы не явились по вызову в МИД должны были высланы из страны , а так как им просто погрозили пальчиком и они уверовали , что им ничего не будет , если они не придут на инаугурацию. Хватит с ними играть в бирюльки !
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14 час.
Сергей Иванов
Сколько можно говорильней заниматься?! Пора уже действовать! Хватит о Россию ноги вытирать! Выкинуть вон этих наглецов!
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13 час.
ЕШ
Елена Шах
Выгнать всех неявившихся!
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12 час.
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