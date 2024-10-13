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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгений Кожевников о назначении в «Авангард»: «Это флагман российского хоккея. Клуб переживает не самый простой период, но будем прилагать максимальные усилия, чтобы он был среди лучших»

Сегодня омский клуб объявил о назначении Кожевникова новым главой совета директоров. «Это назначение – большая честь и ответственность для меня.

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