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Во Франции назревают предпосылки для выхода из ЕС

Во Франции назревают предпосылки для выхода из ЕС

Франция еще никогда не была «столь враждебно настроенной к ЕС, как сейчас», жалуются еврочиновники и называют эту ситуацию «критической».

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