Предстоящие выходные в Красноярске пройдут под знаком плюс и с дождями

Предстоящие выходные в Красноярске будут теплыми и дождливыми, такой прогноз дает Гидрометцентр. Днем в пятницу, 17 ноября, будет +3, облачно, пройдет небольшой дождь, ветер юго-западный до 3 м/c; в ночь на субботу, 18 ноября, температура опустится до -1, а в дневное время поднимется до +3.