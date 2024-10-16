Куба обвинила США в финансировании агрессии Израиля против Палестины

Обвинения США в финансовой поддержке атак, совершенных Израилем против гражданского населения Палестины и других стран Ближнего Востока, выдвинул министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес, 16 октября сообщает Prensa Latina.
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