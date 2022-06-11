Саміт Америк Байден представив на саміті Америк план вирішення міграційної кризи На закритті саміту, в атмосфері суперечок, сумнівів та розбіжностей було представлено програму дій у рамках так званої «Лос-Анджелеської міграційної декларації» Завершуючи останній день саміту Америк, Білий дім презентував ряд заходів, узгоджених країнами Західної півкулі та Іспанією (чия делегація була присутня як спостерігачі, що […] Сообщение Байден представив на саміті Америк план розв'язання міграційної кризи появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.