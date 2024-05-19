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FTimes

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Звезда финансовой пирамиды «Финико» осуждена на 4,5 года

Звезда финансовой пирамиды «Финико» осуждена на 4,5 года

Звезда финансовой пирамиды «Финико» осуждена на 4,5 года Елена ГалицкаяВ Вахитовском районном суде Казани завершилось заседание по делу о финансовой пирамиде «Финико», где был оглашен приговор Лилии Нуриевой, одной из ключевых фигур этой схемы.

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