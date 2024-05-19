Звезда финансовой пирамиды «Финико» осуждена на 4,5 года Елена ГалицкаяВ Вахитовском районном суде Казани завершилось заседание по делу о финансовой пирамиде «Финико», где был оглашен приговор Лилии Нуриевой, одной из ключевых фигур этой схемы.
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