Звезда финансовой пирамиды «Финико» осуждена на 4,5 года Елена ГалицкаяВ Вахитовском районном суде Казани завершилось заседание по делу о финансовой пирамиде «Финико», где был оглашен приговор Лилии Нуриевой, одной из ключевых фигур этой схемы.