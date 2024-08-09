Ирина Винер заявила, что рада отсутствию российских гимнасток на Олимпиаде

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер призналась, что оказалась рада отсутствию на летних Олимпийских играх - 2024 российских гимнасток после того, как увидела церемонию открытия ОИ.
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