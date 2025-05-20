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МВД: на Украине действуют свыше 200 мошеннических кол-центров

МВД: на Украине действуют свыше 200 мошеннических кол-центров

На территории Украины действуют более 200 мошеннических кол-центров. Об этом ТАСС рассказал заместитель начальника отдела по противодействию имущественным преступлениям, совершенным в сфере компьютерной информации, УБК МВД Российской Федерации Денис Костин.

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