Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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У американцев особенно обостряется слух и понимание, когда Россия говорит: “Мы у вас деньги забираем!”

У американцев особенно обостряется слух и понимание, когда Россия говорит: “Мы у вас деньги забираем!”

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Захватывающая, буквально детективная история разыгралась между двумя финансовыми институтами США и России.

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Комментарии
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bobmihal Krylov
С жульем иначе нельзя!
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18 час.
v
viach
Россия,  БРАВО !
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14 час.
Сергей Лобачев
Суд Санкт-Питербурга поскромничал. Арест всего той же суммы. Судебные издержки, моральные потери или что то там еще надо было включить в сумму конечную.
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13 час.

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