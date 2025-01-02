Турция повышает налог на топливо на 6%, чтобы контролировать инфляцию

Во вторник Турция объявила о повышении налогов на топливо на 6%. Это решение последовало после заявления министра финансов о том, что корректировки на топливо и табак не повлияют на правительственный прогноз по инфляции.
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