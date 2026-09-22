❗️ Удар бутылкой привёл к смерти: севастополец пойдёт под суд за гибель знакомого В мае этого года во время конфликта нетрезвый 51‑летний мужчина нанёс 41‑летнему знакомому множественные удары стеклянной бутылкой по голове.