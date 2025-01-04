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Премьер-лига. Женщины. МБА обыграла в гостях новосибирское «Динамо», «Спарта энд К» примет «Надежду» и другие матчи

Омский «Нефтяник» уступил красноярскому «Енисею», «Надежда» в Оренбурге разгромила новосибирское «Динамо».

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