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Что произошло на Украине за последние сутки?

Что произошло на Украине за последние сутки?

«Сегодня 8 апреля украинскими вооруженными силами был нанесен удар тактической ракетой „Точка-У“ по железнодорожному вокзалу города Краматорска» — сообщил на вечернем брифинге спецпредставитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

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