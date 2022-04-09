Что произошло на Украине за последние сутки?

«Сегодня 8 апреля украинскими вооруженными силами был нанесен удар тактической ракетой „Точка-У“ по железнодорожному вокзалу города Краматорска» — сообщил на вечернем брифинге спецпредставитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
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