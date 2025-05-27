Калужские школьники сдают ЕГЭ по математике

В общей сложности ЕГЭ в 2025 году сдают 4869 человек, из которых 4453 - выпускники этого года. Как известно, для получения аттестата выпускникам 11 классов этого года нужно успешно сдать базовую или профильную математику, а также русский язык.
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