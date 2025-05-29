Администрация Калининского района отреагировала на откровенный наряд выпускницы

Директор школы провела беседу с девушками относительно уместности подобных образов Инцидент с откровенным нарядом выпускницы одной из школ Калининского района Санкт-Петербурга получил официальный комментарий от администрации района.
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