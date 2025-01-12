"Известия": ФНС проверит автоперевозчиков на предмет финансовых махинаций

Федеральная налоговая служба (ФНС) России проверит транспортно-логистические компании (ТЛК) на предмет выплаты налогов, поскольку их финансовые махинации могли привести к недоплате около 920 млрд рублей налоговых и страховых отчислений за год.
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