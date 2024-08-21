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Новости экономики России

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Индексы МосБиржи и РТС пока не выглядят перепроданными

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов в пределах 0,4%. Рынок перешел в стадию консолидации у важных среднесрочных сопротивлений, а также исторических максимумов (в частности, 5669 пунктов по S&P 500), ожидая более значимых макроэкономических сигналов этой недели.

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