Индексы МосБиржи и РТС пока не выглядят перепроданными

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов в пределах 0,4%. Рынок перешел в стадию консолидации у важных среднесрочных сопротивлений, а также исторических максимумов (в частности, 5669 пунктов по S&P 500), ожидая более значимых макроэкономических сигналов этой недели.