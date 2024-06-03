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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Владимир Ефимов: на Центральном московском ипподроме завершилась подготовка к реконструкции

Владимир Ефимов: на Центральном московском ипподроме завершилась подготовка к реконструкции

Планируется завершить основные работы по реконструкции к 2026 году На Беговой улице, 22, на Центральном московском ипподроме завершились подготовительные работы, как сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству, Владимир Ефимов.

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