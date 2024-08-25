Рейтинг самых надёжных и крепких автомобилей для российских дорог 2024 года Юлия ЧелкановаВ условиях российских реалий выбор автомобиля становится настоящим искусством, так как надежность и прочность играют решающую роль.
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