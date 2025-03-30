Политика как он...
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Политика как она есть

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В Курской области заявили о необходимости разминировать более 110 населенных пунктов

В Курской области заявили о необходимости разминировать более 110 населенных пунктов

Более 110 населенных пунктов Курской области еще предстоит разминировать, заявил и. о. руководителя представительства по разминированию Курской области Международного противоминного центра Военно-инженерной академии подполковник Александр Румянцев.

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