Экс-разведчица США Коффлер: конфликт на Украине может "разорвать Европу на куски"

Офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер заявила, что главное опасение состоит в том, что конфликт на Украине может скатиться в бесконтрольное обострение, в которое будут втянуты и сами Соединенные Штаты, передает телеканал Fox News.
Офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер заявила, что главное опасение состоит в том, что конфликт на Украине может скатиться в бесконтрольное обострение, в которое будут втянуты и сами Соединенные Штаты, передает телеканал Fox News.
Свежие комментарии