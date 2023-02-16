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Экс-разведчица США Коффлер: конфликт на Украине может "разорвать Европу на куски"

Экс-разведчица США Коффлер: конфликт на Украине может "разорвать Европу на куски"

Офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер заявила, что главное опасение состоит в том, что конфликт на Украине может скатиться в бесконтрольное обострение, в которое будут втянуты и сами Соединенные Штаты, передает телеканал Fox News.

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