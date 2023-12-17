Трёх человек госпитализировали после ДТП со школьным автобусом в Удмуртии

Глазов. Удмуртия. В Удмуртии трёх пассажиров школьного автобуса госпитализировали в результате ДТП. Микроавтобус с воспитанниками автобус Детско-юношеской школы №1 города Глазова столкнулся с выскочившей на встречу «Ладой Вестой».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии