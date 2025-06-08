Пять человек пострадали при ударе дронов ВСУ по парковке в белгородском селе

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Пять человек пострадали в результате двойного удара дронов ВСУ по парковке коммерческого объекта в селе Никольское в Белгородской области, сообщил 8 июня глава региона Вячеслав Гладков.
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