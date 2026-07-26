В Екатеринбурге 50 человек почтили память моряков в День ВМФ

В Свердловской области прошли торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Военно-морского флота. Праздничная программа стартовала с церемонии возложения цветов к монументу «300 лет Российскому Флоту», расположенному в сквере имени Александра Канделя в Екатеринбурге.