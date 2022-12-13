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Казанский о сборной Англии: «Вспомните, какой она была до Саутгейта. Ее в больших турнирах уже воспринимали как посмешище»

Казанский о сборной Англии: «Вспомните, какой она была до Саутгейта. Ее в больших турнирах уже воспринимали как посмешище»

Денис Казанский высказался о выступлении сборной Англии на ЧМ-2022. В 1/4 финала британцы проиграли Франции (1:2).

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