☝️ Так проходят тренировки бойцов «Барс-Крым» в Сакском районе Они отработали ситуацию, если на блокпосте оказался диверсант.
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☝️ Так проходят тренировки бойцов «Барс-Крым» в Сакском районе Они отработали ситуацию, если на блокпосте оказался диверсант.