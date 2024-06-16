Самбистка из Новосибирска взяла серебро на играх БРИКС

Екатерина Голубева достойно показала себя и родной регион на соревнованиях в Казани.Спортсменка Екатерина Голубева из Новосибирска, в составе сборной России по самбо, завоевала серебряную медаль на международных играх БРИКС, которые в эти дни проходят в Казани.