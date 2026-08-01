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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Митрюшкина рассечение тканей колена. Вратарь «Локо» пропустит 10-12 дней

« Локомотив » рассказал о характере травмы Антона Митрюшкина . Голкипер получил повреждение в матче с махачкалинским «Динамо» в РПЛ (1:2).

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