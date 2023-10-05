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Пленный из ВСУ: Командование отправляет солдат форсировать Днепр без подготовки

Пленный из ВСУ: Командование отправляет солдат форсировать Днепр без подготовки

Экс-военнослужащий 126-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины рассказал, что командование ВСУ отправляет солдат на форсирование Днепра без подготовки, огневой поддержки и в условиях недокомплекта подразделений.

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