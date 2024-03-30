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Они испугались, задергались

Они испугались, задергались

Они испугались, задергались: пошли чередой несогласованные, алогичные, противоречащие друг другу заявления и действия.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Доктрину сменили, но Вас предупредить забыли)) И Вас это  обижает)) И забыли об этом оповестить весь народ. Поэтому надо всех поднять на бунт. Чтобы все массово показали себя идиотами и вышли на улицу? В этом Ваша цель тиражирования своей методички и пугания народа?
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32 мин.
Natalija Osminina
Вот еще Ваш пост: &quot;После поражения СССР в холодной войне образовался однополярный американский мир, где один центр власти,один центр силы, один центр принятия решений. Мир одного хозяина,одного суверена (В.Путин Мюнхенская речь 2007 год).&quot; - ПОЧТИ 20 ЛЕТ С ТЕХ ПОР ПРОШЛО!!! АУ, дядя!!! Уже сейчас НЕ ОДИН.  И дальше: &quot;Битва за суверенитет России приняла характер национально освободительного движения (В.Путин) С кем ведём битву за возврат суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах нашего Отечества по итогам 1945 года?&quot; --- Я так понимаю, что цитируя Путина, Вы именно им и возмущаетесь? И чего же он ведет войну с Украиной, вместо того, чтобы изменить полетное задание?))) Сколько скрытых тварей на МТ...
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23 мин.
Natalija Osminina
И расшифруйте плиз: &quot;Враг - США (В.Путин)&quot;. Враг России -это США. А почему еще и Путин? Вообще-то в скобках надо было писать БАЙДЕН.
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22 мин.

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